تعرف على قصة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

يعتبر الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية، قديمة قدم الأزل، حيث تسعى حكومات العالم لمكافحته نظرًا لأنه عائق لأهداف التنمية، لذا اختارت الجمعية العامة يوم 9 ديسمبر سنويًا كيوم دولي لمكافحة الفساد، من أجل إذكاء الوعي عن مشكلة الفساد.

ويرصد "الفجر"، تاريخ اليوم العالمي لمكافحة الفساد وبنود الاتفاقية الدولية.

تاريخ اليوم العالمي لمكافحة الفساد

اعتمدت الجمعية العامة، في 31 أكتوبر 2003م، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وطلبت إلى الأمين العام أن يكلف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتولي مهام أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.

واختارت الجمعية العامة يوم 9 ديسمبر سنويًا كيوم دولي لمكافحة الفساد، من أجل إذكاء الوعي عن مشكلة الفساد وعن دور الاتفاقية في مكافحته ومنعه، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في ديسمبر 2005.

شعار اليوم العالمي

ويحيي العالم اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يحمل هذا العام 2018 شعار "الفساد: عائق لأهداف التنمية المستدامة"، وتركز الحملة العالمية هذا العام علي كيفية تأثير الفساد على التعليم والصحة والعدالة والديمقراطية والازدهار والتنمية.

محاور الاتفاقية

وتلزم المعاهدة بشكل قانوني الدول الأعضاء باتخاذ خطوات نحو الحد من الفساد وفرض القانون، وهناك خمس نقاط رئيسية أكدتها الاتفاقية: اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع الفساد؛ إنفاذ القانون والنظام؛ التعاون دوليا للحد من الفساد؛ استرداد الأصول وعودتها إلى بلد المنشأ؛ تقديم المساعدة الفنية وتبادل المعلومات.