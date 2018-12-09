تعرف على الفرق بين الببر والنمر.. معلومات شيقة

هل تعلم مالفرق بين الببر والنمر؟ كلاهما ينتميان لعائلة واحدة وجنس واحد وهي عائلة السنوريات أو ما يعرف بالقطط، وعلى الرغم من تشابه هذه القطط ببعض الخصائص إلا أنها تختلف عن بعضها بشكل كبير.





يعد أهم إختلاف بينهما اللون والنقوش، أحدها مخطط والآخر مرقط، حيث يملك الببر خطوط طولية داكنة على خلفية بيضاء أو برتقالية، بينما النمر فيملك رقط "أشبه بحلقات" ورديّة الشكل فارغة في وسطها.





يختلف الببر عن النمر بحجمه الهائل حيث يصل وزن الببر لـ 300 كجم بينما النمر فلا يتعدى الـ 100 كجم، وفي طول الجسم فالببر يصل لـ 330 سم بينما النمر فقد يصل لـ 225 سم كحد أقصى.



