المصري البورسعيدي: لم نفاوض كارتيرون وإيهاب جلال في الصورة

أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي أن إدارة ناديه لم تفاوض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لفريق الأهلي بعد رحيله عن المارد الأحمر.





وأوضح عضو مجلس المصري في تصريح خاص لـ"الفجر الرياضي" أن ما تردد عن سعي المصري للتعاقد مع كارتيرون غير صحيح على الإطلاق.





وأشار هاشم إلى أكثر من مدرب مطروح على مائدة مجلس المصري حالياً سواء أجنبي أو مصري ، مؤكداً أن إيهاب جلال المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي في الصورة لخلافة ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للفريق.



