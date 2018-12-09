يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

نستعرض معكم من خلال تلك المقالة ترددات القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وهويسكا الأحد 9 ديسمبر 2018 على ملعب البرنابيو ، حيث يتسع إلى أكثر من 70 ألف مشاهد من داخل أرضية الملعب، وذلك ضمن الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الأسباني لكرة القدم، ويحتل ريال مدريد الأسباني المركز السادس في جدول ترتيب الليغا برصيد 22 نقطة.

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وسيتقابل ريال مدريد أمام هويسكا في تمام الساعة 18.15 مساءا بتوقيت السعودية، 17.15 مساءا بتوقيت مصر، وستكون المباراة منقولة حصرياً من خلال قناة beIN SPORTS HD 3 بتغطية شاملة بالأستوديو التحليلي قبل وبعد انتهائها، وسيتولى التعليق على المواجهة المعلق احمد الطيب، وسوف نقوم بإضافة كافة القنوات الفضائية التي ستنقل اللقاء على الهواء عبر الأقمار الصناعية المختلفة.





القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وهويسكا