يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 02:23 معمرو عادل
نستعرض معكم من خلال تلك المقالة ترددات القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وهويسكا الأحد 9 ديسمبر 2018 على ملعب البرنابيو ، حيث يتسع إلى أكثر من 70 ألف مشاهد من داخل أرضية الملعب، وذلك ضمن الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الأسباني لكرة القدم، ويحتل ريال مدريد الأسباني المركز السادس في جدول ترتيب الليغا برصيد 22 نقطة.
يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
وسيتقابل ريال مدريد أمام هويسكا في تمام الساعة 18.15 مساءا بتوقيت السعودية، 17.15 مساءا بتوقيت مصر، وستكون المباراة منقولة حصرياً من خلال قناة beIN SPORTS HD 3 بتغطية شاملة بالأستوديو التحليلي قبل وبعد انتهائها، وسيتولى التعليق على المواجهة المعلق احمد الطيب، وسوف نقوم بإضافة كافة القنوات الفضائية التي ستنقل اللقاء على الهواء عبر الأقمار الصناعية المختلفة.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وهويسكا
وبإمكان المتابعين ألتقاط كل ترددات القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة ريال مدريد وهويسكا من خلال الأقمار الصناعية هوت بيرد وعربسات وغيرها بكل سهولة.
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|CBC Sport HD
|AzerSpace 46°E
|11135
|أفقي
|27500
|IRIB Varzich
|Badr 26°E
|11881
|أفقي
|27500
|ARENA SPORT
|يوتلسات
|11512
|عمودي
|30000
|RTS
|Hot Bird 13
|10971
|أفقي
|29700
قال سولاري، خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي “الخسارة أمام إيبار كانت صعبة بالتأكيد، ولكنها أصبحت من الماضي، ونحن قمنا بتحليل ما حدث، وسوف نحاول تحسين ما يجب تحسينه”.
وفي حالة ظهور أي قناة فضائية أخرى ستقوم بإذاعة المباراة سيتم إضافتها عبر تلك الصفحة قبل بداية اللقاء، ويسعى النادي الملكي لتحقيق الانتصار من أجل الاقتراب من فرق المقدمة.
من المتوقع أن يقود الهجوم كلاً من جاريث بيل وكريم بنزيما وقد عاد اللاعبان إلي حاسة التهديف مرة أخرى خلال الفترة الماضية.
يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
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