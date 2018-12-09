يلا شوت | بث حي | Real Madrid | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر| Bein Sport 3
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 02:22 معمرو عادل
يلا شوت | بث حي | Real Madrid | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر| Bein Sport 3
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يلا شوت | بث حي | Real Madrid | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر| Bein Sport 3
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هويسكا حديث الدورى يسعى لتسطير التاريخ، يلعب فريق هويسكا أمام نظيره ريال مدريد فى لقاء الجولة الخامسة عشر بالليجا الإسبانى، ويأمل هويسكا المنضم حديثا للبطولة فى تسطير تاريخ له وتحقيق الفوز، كما يسعى لتسجيل انتصار جديد فى سجله، ويطمح الفريق فى حصد نقاط المباراة والابتعاد عن تذيل جدول الترتيب.
يلا شوت | بث حي | Real Madrid | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر| Bein Sport 3
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ويحتل فريق هويسكا المركز الأخير فى الجدول 7 نقاط من الفوز فى مباراة والتعادل فى 4 وخسارة 9 لقاءات حتى الأن، وخسر هويسكا فى مباراة الجولة الماضية أمام فريق سيلتا فبجو بنتيجة 2-0، وودع الفريق بطولة كأس ملك إسبانيا بعد خسارته من اتليتك بلباو بنتيجة 4-0 ذهابا ونفس النتيجة فى الإياب.
ريال مدريد يأمل فى الاستعداد للمواجهة الأوروبية بانتصار فى الدورى
يدخل فريق ريال مدريد ضيفا على فريق هويسكا فى لقاء الجولة الخامسة عشر من الدورى الإسبانى، ويأمل الملكى فى تحقيق الفوز فى المباراة، كما يسعى الميرنجى لتحقيق الانتصار قبل موقعته الأوروبية بالجولة الأخيرة فى دورى الأبطال من دور المجموعات، ويطمح الريال فى حصد نقاط المباراة وتقليل الفارق بينه وبين المتصدر.
يلا شوت | بث حي | Real Madrid | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر| Bein Sport 3
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