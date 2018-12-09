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هويسكا حديث الدورى يسعى لتسطير التاريخ، يلعب فريق هويسكا أمام نظيره ريال مدريد فى لقاء الجولة الخامسة عشر بالليجا الإسبانى، ويأمل هويسكا المنضم حديثا للبطولة فى تسطير تاريخ له وتحقيق الفوز، كما يسعى لتسجيل انتصار جديد فى سجله، ويطمح الفريق فى حصد نقاط المباراة والابتعاد عن تذيل جدول الترتيب.

يلا شوت | بث حي | Real Madrid | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر| Bein Sport 3

يلا شوت بث مباشر ويحتل فريق هويسكا المركز الأخير فى الجدول 7 نقاط من الفوز فى مباراة والتعادل فى 4 وخسارة 9 لقاءات حتى الأن، وخسر هويسكا فى مباراة الجولة الماضية أمام فريق سيلتا فبجو بنتيجة 2-0، وودع الفريق بطولة كأس ملك إسبانيا بعد خسارته من اتليتك بلباو بنتيجة 4-0 ذهابا ونفس النتيجة فى الإياب.

