تجديد حبس شريف الروبي ومحمد أوكسجين 45 يوما لاتهامهما بالانضمام لـ6 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس شريف الروبي عضو حركة 6 أبريل، ومحمد أكسجين ، 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي، والانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

وأسندت النيابة إلى المتهمين جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وكما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.