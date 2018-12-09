أول تعليق من دول المقاطعة على غياب أمير قطر عن القمة الخليجية

أصدرت الخارجية البحرينية، اليوم الأحد 9 ديسمبر، أول تعليق حول غياب أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني عن القمة الخليجية المنعقدة في العاصمة الرياض.

وقال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أنا في الرياض لحضور قمة الخير والموقف الواحد".

وتابع "كان الأجدر بأمير قطر أن يقبل بالمطالب العادلة، وأن يتواجد في القمة".

وكانت قطر قد أعلنت عن أنها ستوفد وزيرا للمشاركة في القمة الخليجية بالرياض في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد.