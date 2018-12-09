ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أول تعليق من دول المقاطعة على غياب أمير قطر عن القمة الخليجية

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 12:57 م
أول تعليق من دول المقاطعة على غياب أمير قطر عن القمة الخليجية
أمير قطر
طباعة
وكالات
 

أصدرت الخارجية البحرينية، اليوم الأحد 9 ديسمبر، أول تعليق حول غياب أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني عن القمة الخليجية المنعقدة في العاصمة الرياض.

 

وقال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أنا في الرياض لحضور قمة الخير والموقف الواحد".

 

وتابع "كان الأجدر بأمير قطر أن يقبل بالمطالب العادلة، وأن يتواجد في القمة".

 

وكانت قطر قد أعلنت عن أنها ستوفد وزيرا للمشاركة في القمة الخليجية بالرياض في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد.

 

المزيد عن: غياب امير قطر دولة المقاطعة اول تعليق القمة الخليجية السعودية الرياض
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الأهلي
-
x
19:00
-
طلائع الجيش
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل
-
x
18:00
-
ولفرهامبتون
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
13:00
-
ليفانتي
هويسكا
-
x
17:15
-
ريال مدريد
ريال سوسيداد
-
x
19:30
-
بلد الوليد
ريال بيتيس
-
x
21:45
-
رايو فاييكانو
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
21:30
-
تورينو
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/9/2018 1:00:02 PM