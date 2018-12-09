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الدولار الأمريكي يستقر امام الدينار الكويتي عند 0.303 دينار

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 12:55 م
الدولار الأمريكي يستقر امام الدينار الكويتي عند 0.303 دينار
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نيفين سمير
 

استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي اليوم عند مستوى 0.303 دينار، فيما ارتفع اليورو الى مستوى 0.345 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني استقر عند مستوى 0.386 دينار، بينما ارتفع الفرنك السويسري الى مستوى 0.306 دينار، في حين بقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.


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