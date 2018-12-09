ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الأرصاد تكشف عن فرص هطول الأمطار .. تعرف على حالة الطقس اليوم

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 12:48 م
الأرصاد تكشف عن فرص هطول الأمطار .. تعرف على حالة الطقس اليوم
طباعة
 
بدأ الشتاء مبكرا هذا العام، وفقا لما قاله أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، مؤكدا ان يسود اليوم طقس بارد على جميع الأنحاء نهارًا، شديد البرودة ليلا، فيما تتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 19 لـ25 درجة، ومن الممكن أن تنخفض لأقل من ذلك.

وناشد عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "dmc"، السائقين على الطرق بتوخي الحذر من الشبورة المائية في الصباح الباكر، وخصوصًا سائقي أتوبيسات المدارس والحضانات، حفاظا على أرواح الأطفال.

وأضاف عبد العال أن اليوم تنعدم به فرص سقوط الأمطار، والأمطار الموجودة خفيفة جدا على أقصى الساحل الشمالي الشرقي، حتى ظهر اليوم فقط، مشيرًا إلى وجود فرص سقوط الأمطار بدءا من يوم الثلاثاء أقصى السواحل الشمالية الغربية، ويوم الأربعاء تتقدم فرص سقوط الأمطار لداخل المحافظات.

وشرح عبدالعال أن موجة الأمطار التي ستبدأ يوم الثلاثاء ستبدأ خفيفة ثم تشتد تدريجيا، حتى نهاية الإسبوع، مشيرا إلى أن اليوم يشهد نشاطا لأقصى الساحل الشمالي الغربي في البحر الأبيض، ولذلك هناك أضطراب ملاحي هناك، ولكن باقي البحر الأبيض، والبحر الأحمر قابلين لكافة الملاحة البحرية.
المزيد عن: فرص هطول الأمطار طقس رياح واتربة حالة الطقس الطقس الرياح الامطار الارصاد الجويه
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الأهلي
-
x
19:00
-
طلائع الجيش
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل
-
x
18:00
-
ولفرهامبتون
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
13:00
-
ليفانتي
هويسكا
-
x
17:15
-
ريال مدريد
ريال سوسيداد
-
x
19:30
-
بلد الوليد
ريال بيتيس
-
x
21:45
-
رايو فاييكانو
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
21:30
-
تورينو
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/9/2018 1:00:05 PM