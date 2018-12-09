الأرصاد تكشف عن فرص هطول الأمطار .. تعرف على حالة الطقس اليوم

بدأ الشتاء مبكرا هذا العام، وفقا لما قاله أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، مؤكدا ان يسود اليوم طقس بارد على جميع الأنحاء نهارًا، شديد البرودة ليلا، فيما تتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 19 لـ25 درجة، ومن الممكن أن تنخفض لأقل من ذلك.





وناشد عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "dmc"، السائقين على الطرق بتوخي الحذر من الشبورة المائية في الصباح الباكر، وخصوصًا سائقي أتوبيسات المدارس والحضانات، حفاظا على أرواح الأطفال.





وأضاف عبد العال أن اليوم تنعدم به فرص سقوط الأمطار، والأمطار الموجودة خفيفة جدا على أقصى الساحل الشمالي الشرقي، حتى ظهر اليوم فقط، مشيرًا إلى وجود فرص سقوط الأمطار بدءا من يوم الثلاثاء أقصى السواحل الشمالية الغربية، ويوم الأربعاء تتقدم فرص سقوط الأمطار لداخل المحافظات.



