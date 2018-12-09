يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

يستعد الفريق الأول بنادي الأهلي لخوض مباراة تعد اختبار صعب له أمام فريق طلائع الجيش يوم الأحد، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وتُلعب مباراة على استاد "السلام"، وذلك يوم الأحد والموافق 9 ديسمبر 2018 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.





موعد مباراة الاهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري اليوم: 8:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 7:00 مساءاً بتوقيت مصر . 7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 7:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 7:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 7:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 8:00 مساءاً بتوقيت العراق . 7:00 مساءاً بتوقيت السودان . 8:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 6:00 مساءاً بتوقيت تونس . 6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 6:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 8:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 8:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 8:00 مساءاً بتوقيت قطر. 5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .







وستنقل مواجهة طلائع الجيش والأهلي في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.





ويحتل نادي طلائع الجيش المركز الثامن وفي رصيده 18 نقطة، في المقابل يقع فريق الأهلي في المركز العاشر برصيد 17 نقطة.





ويمكنكم متابعة البث المباشر والحي لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري المصري وذلك عبر موقع الفجر الرياضي.