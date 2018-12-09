"الأمن العام": ضبط 27 محكوما عليهم هاربين من 412 حكما قضائيا متنوعا

تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، من خلال تكثيف جهودها، من ضبط 27 محكوم عليهم هاربين من التنفيذ عليهم في 412 حكما قضائيا متنوعا وذلك على النحو التالي:





(11) حكم جنائي.

(350) حكم حبس جزئي.

(51) حكم حبس مستأنف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار استمرار الحملات، تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة لضبط المحكوم عليهم.