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"الأمن العام": ضبط 27 محكوما عليهم هاربين من 412 حكما قضائيا متنوعا

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 12:48 م
الأمن العام: ضبط 27 محكوما عليهم هاربين من 412 حكما قضائيا متنوعا
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هبة عبد الحفيظ
 

تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، من خلال تكثيف جهودها، من ضبط 27 محكوم عليهم هاربين من التنفيذ عليهم في 412 حكما قضائيا متنوعا وذلك على النحو التالي:


(11) حكم جنائي.

(350) حكم حبس جزئي.

(51) حكم حبس مستأنف.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار استمرار الحملات، تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة لضبط المحكوم عليهم.


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