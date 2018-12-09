ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أب يرمي أولاده الـ3 في النيل وينتحر.. والسبب صادم (التفاصيل الكاملة)

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 12:45 م
أب يرمي أولاده الـ3 في النيل وينتحر.. والسبب صادم (التفاصيل الكاملة)
طباعة
 

أقدم مواطن على ارتكاب جريمة مأساوية في حق أولاده الثلاثة قبل أن ينتحر، الخميس، بإلقاء نفسه في نهر النيل بعدما ألقى أبناءه الثلاثة.

 

وعثرت قوات الأمن على جثة المواطن وأحد أبنائه في مياه النيل، بينما عثر على جثة ابنته بكامل ملابسها، وتكثف قوات الأمن جهودها للعثور على جثة الابن الثالث.

 

وكشفت التحقيقات، أن الجثة الأولى تعود لرجل في العقد الخامس من عمره، والثانية لشاب في العقد الثاني من عمره، حيث تبين أنهما لأب وابنه.

 

وباستدعاء شقيقه تعرف على جثته ونجله، موضحا أن شقيقه انتحر إثر إصابته بعجز منعه عن العمل، وهجرته زوجته منذ عدة سنوات.

 

ينما أكد صديق المواطن المنتحر خلال التحقيقات، أن المنتحر مدين له بمبلغ من المال، وقال:" قبل الحادثة قال لي إذا لم أستطع أن أسدد لك المال في الدنيا، سأقابالك في الآخرة وأسددها لك".

 

وتعد هذه الجريمة المأساوية استكمالا لسلسلة حوادث قتل الأبناء في 2018، والتي تكررت عدة مرات على مدار العام في أماكن ومناطق ومحافظات مختلفة في مصر.

المزيد عن: حوادث الفجر انتحار النيل أخبار الحوادث
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الأهلي
-
x
19:00
-
طلائع الجيش
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل
-
x
18:00
-
ولفرهامبتون
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
13:00
-
ليفانتي
هويسكا
-
x
17:15
-
ريال مدريد
ريال سوسيداد
-
x
19:30
-
بلد الوليد
ريال بيتيس
-
x
21:45
-
رايو فاييكانو
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
21:30
-
تورينو
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/9/2018 1:00:05 PM