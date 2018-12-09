أب يرمي أولاده الـ3 في النيل وينتحر.. والسبب صادم (التفاصيل الكاملة)

أقدم مواطن على ارتكاب جريمة مأساوية في حق أولاده الثلاثة قبل أن ينتحر، الخميس، بإلقاء نفسه في نهر النيل بعدما ألقى أبناءه الثلاثة.

وعثرت قوات الأمن على جثة المواطن وأحد أبنائه في مياه النيل، بينما عثر على جثة ابنته بكامل ملابسها، وتكثف قوات الأمن جهودها للعثور على جثة الابن الثالث.

وكشفت التحقيقات، أن الجثة الأولى تعود لرجل في العقد الخامس من عمره، والثانية لشاب في العقد الثاني من عمره، حيث تبين أنهما لأب وابنه.

وباستدعاء شقيقه تعرف على جثته ونجله، موضحا أن شقيقه انتحر إثر إصابته بعجز منعه عن العمل، وهجرته زوجته منذ عدة سنوات.

ينما أكد صديق المواطن المنتحر خلال التحقيقات، أن المنتحر مدين له بمبلغ من المال، وقال:" قبل الحادثة قال لي إذا لم أستطع أن أسدد لك المال في الدنيا، سأقابالك في الآخرة وأسددها لك".

وتعد هذه الجريمة المأساوية استكمالا لسلسلة حوادث قتل الأبناء في 2018، والتي تكررت عدة مرات على مدار العام في أماكن ومناطق ومحافظات مختلفة في مصر.