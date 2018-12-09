وزيرة الاستثمار: أفريقيا قارة شابة.. وندعم التعاون بين القطاعين العام والخاص

قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن هناك تكليف لتعميق وتعزيز العلاقات بين مصر وأفريقيا، لافتة إلى أن هناك احتياج إلى وجود تمويل أكبر للبنية الأساسية لدعم التجارة البينية.





وأشارت "نصر"، خلال كلمته في جلسة منتدى "إفريقيا 2018"، إلى أن تأسيس صندوق لضمان مخاطر الاستثمار هو كان أحد الشواغل التي كانت تؤرق القطاع الخاص، لافتة إلى أن هناك تعاون مع مؤسسات دولية كالبنك الدولي وغيره لدعم الدول الأفريقية.





ولفتت إلى أنهم يعملون على دعم منظومة الشراكة بين منظومتي القطاع العام والخاص، مؤكدة أن إفريقيا قارة شابة ويجب استغلال قوة الشباب.



