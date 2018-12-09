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عاجل.. الأهلي يستغني عن ساليف كوليبالي

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 12:37 م
عاجل.. الأهلي يستغني عن ساليف كوليبالي
كوليبالي
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علي نبوي
 
طالب مسئولو النادي الأهلي من المالي ساليف كوليبالي البحث عن عرض للرحيل عن القلعة الحمراء في يناير المقبل.

وخرج كوليبالي من حسابات الجهاز الفني المؤقت للأهلي بقيادة محمد يوسف عقب رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث يعتمد على الثنائي سعد الدين سمير وأحمد علاء في قلب الدفاع.

ويرغب الأهلي في التخلص من كوليبالي من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي في قائمة الفريق بديلا له حيث وضع مسئول القلعة الحمراء محمد أمين بن عمر لاعب النجم الساحلي، ومحمود بن حليب مهاجم الرجاء المغربي هدفا لتدعيم صفوف الفريق في يناير المقبل.




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