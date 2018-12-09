وزير الآثار: حقيقة الصورة الإباحية فوق الهرم "شغلة النيابة"

علق الدكتور خالد العناني وزير الآثار، على واقعة تسلق المصور الدنماركي الأهرامات وظهور بصورة إباحية مع صديقته بالفيلم الذي نشره على موقع اليوتيوب، بأن الفيلم الذي شاهده المصريون تضمن واقعتين، واقعة تسلق الهرم وصورة مخلة للآداب، متابعا: "أنا مش متخصص إني أقول إن الصورة الإباحية صح ولا غلط، دي شغلة النيابة العامة".





وأشار "العناني"، في حديثه خلال اجتماع لجنة الاعلام والثقافة والآثار بالبرلمان المنعقد الآن برئاسة النائب أسامة هيكل، إلى أنه طالب بخبراء لتوضيح مدى صحة الصورة من عدمه، متابعا: "النيابة العامة أيضا هتقول الناس دول طلعوا إزاي، وفِي النهاية النيابة العامة هتاخد أقصى عقاب ضد أي مقصر".



