تدشين 40 صوبة زراعية للشباب بواحة بلاط في الوادي الجديد



وأكد عباس، أن مساحات الصوب تتراوح من 6*40 مترًا، 6 *20 مترًا، 9*20 مترًا، وسيجري توزيع الصوبة الواحدة علي شابين، إضافة إلي إقامة 12 صوبة بقرية "البشندي"، و15 بقرية "مرزوق"، وتوزيعها علي المنتفعين من الشباب والفتيات كفرص عمل لهم، وزراعة الخضر لمواجهة النقص الشديد بها بالمحافظة.



وأشار إلى استعداد المركز لتوزيع 15 بئرا سطحية على شباب الخريجين على مستوى المركز والقرى التابعة له بإجمالى 150 شابا بواقع 3 أفدنة لكل شاب ممن تنطبق عليهم شروط التوزيع التى تم الإعلان عنها مسبقا وجرى اختيار الشباب المستفيدين وفقا لها، كما جري الانتهاء انتهت من تجهيز 8 آبار سطحية من إجمالي الآبار، تمهيدا لتسليمها خلال أيام تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، بتوفير فرص عمل للشباب ضمن المشروعات المنتجة حيث يجرى تنقيح الكشوف ومراجعتها تمهيدا لإعلان أسماء المنتفعين بالمشروع.

أعلن المهندس عادل عباس رئيس مركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن بدء تنفيذ خطة تستهدف إقامة وتوزيع 40 صوبة زراعية للشباب جنوب مدينة بلاط، علي مدار 5 أشهر من ألان بالتنسيق والتعاون مع جمعيات تنمية المجتمع المحلي بالمركز وقراه.