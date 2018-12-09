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تشيلسي يفتح تحقيقا بسبب "إهانة عنصرية" لنجم مانشستر سيتي

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 12:40 م
تشيلسي يفتح تحقيقا بسبب إهانة عنصرية لنجم مانشستر سيتي
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متابعات
 
قال نادي تشيلسي الإنجليزي إنه ستتم مراجعة لقطات مصورة بعد مزاعم بشأن توجيه أحد مشجعيه ألفاظا عنصرية لرحيم سترلينج من مانشستر سيتي خلال مواجهة الفريقين أمس السبت.

وانتشر على الإنترنت فيديو لمشجع يصيح أمام سترلينغ عندما توجه لإحضار الكرة خلف المرمى وأظهرت اللقطات توجيهه عبارات نابية وعنصرية إشارة إلى لون بشرته.

ولم يتعرض أي مشجع للاعتقال حتى الآن لكن الشرطة قالت إنها تراجع اللقطات للتأكد من أن الألفاظ تحمل إهانة عنصرية.

وأوضح تشيلسي الذي فاز 2-0 أن النادي سيراجع اللقطات للتأكد من وقوع الاعتداء اللفظي المشار إليه.

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