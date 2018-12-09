لايف Al Ahly| بث مباشر.. مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 12:32 معمرو عادل
بث مباشر.. مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري
يخوض الفريق الأول بنادي الأهلي لقاء صعب ضد نادي طلائع الجيش، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم الأحد.
يخوض الفريق الأول بنادي الأهلي لقاء صعب ضد نادي طلائع الجيش، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم الأحد.
بث مباشر.. مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري
تقدم "الفجر"، بث مباشر، لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مع فريق طلائع الجيش، والتي ستقام في السابعة مساء الأحد، على ملعب السلام، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.
ويسعى الأهلي إلى استمرار صحوته الأخيرة، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي، وذلك بعد أن نجح في الفوز على بتروجت ثم الجونة.
مباراة الأهلي وطلائع الجيش مذاعة على قناة on sport، وقناة النيل للرياضة في السابعة مساء باللإضافة للبث المباشر أون لاين على الفجر للبث المباشر.
التشكيل المتوقع للأهلي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي
خط الدفاع: كريم نيدفيد وأحمد علاء وسعد سمير وأيمن أشرف.
خط الوسط: عمرو السولية وليد سليمان وأحمد الشيخ وناصر ماهر.
خط الهجوم: مروان محسن.
ويحتل المارد الأحمر المركز العاشر برصيد 17 نقطة، بينما يأتي الطلائع في المركز الثامن برصيد 18 نقطة.
شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم الأحد .
بث مباشر.. مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري
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