صرف 162 ألف جنيه مساعدات لـ156 أسرة من الأكثر احتياجاً في قنا

صرح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا أن مديرية التضامن الإجتماعى قامت بصرف 162 الف و597 جنيه مساعدات مختلفه خلال نوفمبر الماضى.



وأوضح أن منها 44 الف و872 جنيه للأسر التى شملتها مساعدات الضمان الاجتماعى وعددها 156 أسرة و68 ألف و575 جنيه لحالات الإغاثة الفردية والجماعية وعددها 22 حاله و49 الف و150 جنيه لعدد 120 حالة مساعدات إستثنائية وعددها 120 حاله بالإضافة الى تقديم الرعاية لعدد 325 حاله من أسر المقاتلين.



