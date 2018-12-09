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ضبط 35 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 12:32 م
ضبط 35 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة
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كريم المنجي
 

شنت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة.

 

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد (35) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.


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