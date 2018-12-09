"الجبلي" لوفد موزمبيق: تسهيل الاجراءات والحركة من أهم عوامل نجاح التعاون بين البلدين





في اجتماع وفد اتحاد الصناعات المصرية الذي يرأسه المهندس محمد زكي السويدي و لجنة التعاون الافريقي برئاسة شريف الجبلي مع دولة موزمبيق الذي تضمن السيد كارلوس فورت مسكيتا وزير المواصلات والاتصالات ولورنسو سامبو مدير عام هيئة ترويج الاستثمار و التصدير وميجيل خوزيه متابل رئيس هيئة المواني و السكك الحديد اكد الجبلي على أهمية تسهيل مهام رجال الصناعة والاعمال فيما يخص التنقل وتوافر المعلومات عن السوق الموزمبيقي وخاصة في ضوء توافر نية من طرف الاتحاد القيام بعدد من الزيارات الاستكشافية في مختلف الدول الافريقية خلال عام ٢٠١٩.





وفي هذا الصدد، أكد الوزير مسكيتا ان قوانين الدولة وخاصة قانون الاستثمار يفتحان افاق التعاون بين البلدين وخاصة في ضوء احتياج موزمبيق للخبرات المصرية في كافة المجالات والتي تتضمن الزراعة والتصنيع الزراعي والبنية التحتية والطاقة بكافة انواعها..الماء (بناء مزيد من السدود الصغيرة)، الرياح، الشمسية والفحم. فموزمبيق ترغب في ان تصبح الموزع الرئيسي للطاقة في منطقتها. وكذلك صناعة الاسمدة.





كما اشار الى الاحتياج الى خبرة مصر في مجال السياحة حيث انها تمتلك حوالي ٣٠٠٠كم من الشواطئ.





وقد أشاد شريف الجبلي بالمعلومات الوافية التي تلقاها وفد الاتحاد وكذلك الرد على استفسارات جميع الاعضاء مؤكدا ان زيارة موزمبيق ستكون في خلال الربع الاول من عام ٢٠١٩.





ومن الجدير بالذكر أن إتحاد الصناعات المصرية يشارك بوفد يرأسه المهندس محمد زكي السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية ويضم أعضاء من مجلس إدارة الإتحاد هم: محمد البهي عضو هيئة المكتب ومجلس الإدارة وأ. هشام أبو العز و محمد سرج و غادة الجنزوري ولفيف من رؤساء الغرف الصناعية وعلى رأسهم شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة التعاون الافريقي بالاتحاد و أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة والتغليف ونائب رئيس المجلس التصديري للطباعة والورق و د. محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات و خالد أبو المكارم وكيل غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس شعبة البلاستيك بالغرفة و رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة وماجد جورج نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية و ماجد المنشاوي رئيس مجلس إدارة شركة مانافارما و مجدي الوليلي عضو هيئة مكتب غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها ونائب رئيس شعبة المصدرون بالإتحاد وخالد الميقاتي رئيس جمعية المصدرين المصريين (إكسبو لينك) ومحي حافظ عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية و عمرو ممدوح نائب رئيس شركة جلاكسوسميث لمصر وشمال أفريقيا ود. شريف عزت عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية ورئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة ممثلين بذلك للعديد من القطاعات الصناعية المختلفة.