ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عودة مئات اللاجئين من الدول المجاورة إلى سوريا

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 11:26 ص
عودة مئات اللاجئين من الدول المجاورة إلى سوريا
مئات اللاجئين
طباعة
وكالات
 

أعلن المركز السوري لاستقبال وتوزيع وإسكان اللاجئين، اليوم الأحد، بأنه خلال الـ 24 ساعة الماضية عاد حوالي 900 لاجئا من الخارج إلى أرض سوريا.

 

وقال المركز "خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 882 لاجئا إلى أرض الوطن قادمون من الدول الأجنبية، من بينهم 192 شخصا (58 امرأة و98 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و "تلكلخ"، بالإضافة إلى 690 شخصا (207 نساء و352 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب".

 

من جانب آخر، أفاد المركز أعلاه أن هناك 234 نازحا قد عادوا خلال الـــ 24 ساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد.

 

وبدوره قام صندوق أحمد قاديروف بتنفيذ عملية إنسانية في مستشفى السويداء تم من خلالها تسليم خمسة كراسي متحركة، 25 مجموعة من الملابس الرياضية والفراش.

 

يذكر أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين العسكريين للجيش السوري تواصل تنفيذ عمليات إزالة الألغام، وخلال الــ 24 ساعة الماضية قامت الوحدات الفرعية المذكورة بإزالة الألغام على مساحة 12,1 هكتار، وتم اكتشاف وتدمير 33 عبوة قابلة للانفجار، ومنها ثلاث عبوات يدوية الصنع.

 

وتفيد التقارير أنه خلال اليوم السابق، حصل على الرعاية الطبية 34 شخصا، بينهم 22 طفلا في قرية صلخيا في محافظة دير الزور.

المزيد عن: مئات اللاجئين عودة مئات اللاجئين سوريا البلاد المجاورة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الأهلي
-
x
19:00
-
طلائع الجيش
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل
-
x
18:00
-
ولفرهامبتون
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
13:00
-
ليفانتي
هويسكا
-
x
17:15
-
ريال مدريد
ريال سوسيداد
-
x
19:30
-
بلد الوليد
ريال بيتيس
-
x
21:45
-
رايو فاييكانو
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
21:30
-
تورينو
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/9/2018 11:20:15 AM