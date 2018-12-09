عودة مئات اللاجئين من الدول المجاورة إلى سوريا

أعلن المركز السوري لاستقبال وتوزيع وإسكان اللاجئين، اليوم الأحد، بأنه خلال الـ 24 ساعة الماضية عاد حوالي 900 لاجئا من الخارج إلى أرض سوريا.

وقال المركز "خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 882 لاجئا إلى أرض الوطن قادمون من الدول الأجنبية، من بينهم 192 شخصا (58 امرأة و98 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و "تلكلخ"، بالإضافة إلى 690 شخصا (207 نساء و352 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب".

من جانب آخر، أفاد المركز أعلاه أن هناك 234 نازحا قد عادوا خلال الـــ 24 ساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد.

وبدوره قام صندوق أحمد قاديروف بتنفيذ عملية إنسانية في مستشفى السويداء تم من خلالها تسليم خمسة كراسي متحركة، 25 مجموعة من الملابس الرياضية والفراش.

يذكر أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين العسكريين للجيش السوري تواصل تنفيذ عمليات إزالة الألغام، وخلال الــ 24 ساعة الماضية قامت الوحدات الفرعية المذكورة بإزالة الألغام على مساحة 12,1 هكتار، وتم اكتشاف وتدمير 33 عبوة قابلة للانفجار، ومنها ثلاث عبوات يدوية الصنع.

وتفيد التقارير أنه خلال اليوم السابق، حصل على الرعاية الطبية 34 شخصا، بينهم 22 طفلا في قرية صلخيا في محافظة دير الزور.