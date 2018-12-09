"لو لسه جديدة وخايف عليها".. 10 نصائح لحماية سيارتك في الشتاء

تنوعت النصائح بين التعامل الصحيح مع المحرك في البرد الشديد، مرورًا بالمسافات التي يجب أن تقطعها السيارة خلال الشتاء، ووصولًا إلى الطرق المثلى للعناية بنظافة السيارة، ومن النصائح التي يتجب اتباعها حفاظا على السيارات في الشتاء:-





إحماء المحرك

حذر الخبراء من اعتياد البعض إحماء محركات السيارة الحديثة أثناء التوقف في أيام الشتاء الباردة، وذلك لتآكل أجزاء المحرك؛ حيث أن المحرك لا يتم إحمائه بسرعة خلال التوقف كما هو الحال أثناء القيادة، فضلا عن استهلاك الوقود والمزيد من الانبعاثات الضارة.





رفع مساحات الزجاج

قد يتسبب الجو البارد أثناء الليل في التصاق المساحات بالزجاج الأمامي، ولتجنب هذا ينصح فينتشنزو لوكا، من الهيئة الألمانية لمراقبة الجودة، برفع المساحات عن الزجاج خلال الليل. وبهذه الطريقة يمكن تجنب تجمدها، بالإضافة إلى هذا يلزم أن تعمل المساحات على زجاج خال من الخدوش.





مراجعة زيت المحرك

أشار بيرنهارد تشينشر، من المركز التقني بنادي السيارات الألماني ADAC، إلى أن انخفاض درجات الحرارة يتسبب في زيادة لزوجة زيت المحرك، وهو ما يتطلب مدة زمنية أطول بعض الشيء حتى يتم تزليق جميع الأجزاء في المحرك بعد تشغيله.

وينصح الخبير التقني بعدم الوصول إلى قيم مرتفعة من عزم الدوران خلال الكيلومترات الأولى من السير، بالإضافة إلى هذا ينبغي مراعاة درجة اللزوجة للزيت خلال فصل الشتاء.





جفاف المقصورة

الرطوبة في السيارة لا تؤدي فقط إلى تكثف بخار الماء على زجاج النوافذ، ولكنها تؤدي أيضًا إلى ظهور العفن والصدأ، وحدوث أضرار بإلكترونيات السيارة، ولذلك فإنه من الأفضل أن يقوم السائق والراكب الأمامي بتجنب وصول مياه الأمطار إلى المقصورة أثناء الدخول إلى السيارة.





المسافات القصيرة

تعمل درجات الحرارة المنخفضة على انخفاض أداء البطارية، ومن الناحية المثلى يلزم تجنب المسافات القصيرة بشكل كامل أو على الأقل الاقتصار على استعمال التجهيزات الكهربائية الضرورية جدًا عند السير لمسافات قصيرة.





العناية بعناصر إحكام الأبواب

إذا تسللت الرطوبة إلى شفة عناصر إحكام الأبواب المطاطية، فإنه يمكن تجمدها مع انخفاض درجة الحرارة، ويمكن بحيلة بسيطة زيادة مقاومة عناصر الإحكام للماء عن طريق دهن عناصر الإحكام بقلم الشمع قبل فصل الشتاء.





إصلاح أضرار الطلاء

تتراكم الأوساخ وبقايا الملح على المواضع المتضررة من الطلاء. وينصح خبير السيارات الألماني ديتمار كلايسترز بمعالجة الخدوش والأضرار البسيطة بقلم الطلاء، كما أن المواضع غير المتضررة من الطلاء تتراكم عليها الاتساخات بشكل مستمر، ولذلك ينصح الخبراء بالتوجه إلى محطة غسل السيارات من آن لآخر.





تنظيف الزجاج

يعتبر تكثف بخار الماء على الزجاج الأمامي وزجاج النوافذ أحد المنغصات، التي تواجه قائد السيارة خلال فصل الشتاء، والحل هو تنظيف الزجاج بمنظفات خاصة بمقصورة السيارة؛ نظرا لأن عناصر الإحكام المطاطية والمكونات البلاستيكية لا تتحمل جميع أنواع منظفات الزجاج العادية، وقد يؤدي هذا إلى بقع شديدة.





تنظيف مبيت العجلات

تتسبب بقايا الطين في مبيت العجلات في تآكل أجزاء من جسم السيارة عن طريق الصدأ، لذا فإن الموديلات الحديثة عادة ما تأتي بكسوة بلاستيكية لا يثبت الطين عليها، وإذا لم تكن موجودة فيلزم تنظيفها من الوحل يومًا بعد آخر.





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