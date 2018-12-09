السجن عام لـ5 متهمين تشاجروا مع مواطن وتسببوا في عجزه

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، 5 متهمين بالسجن لمدة سنة، لاتهامهم بالتشاجر وإصابة مواطن بعاهة مستديمة بيده في القضية المقيدة برقم 8633 لسنه 2016 جنايات الساحل.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهمين وهم «جمال.م»و «أيمن.ج» و«أحمد. ع» و«شريف.ح» و« أيمن.س» بأحداث عمدًا بالمجني عليه «جمال. س» جرحًا نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها مما أدى إلى فقده منفعة يده اليسري بنسبة عجز تقدر بـ 30 % باستخدام «سنج وشومة وزجاجات فارغة»، وضربوا عمدًا المجني عليه «شريف.ح» وأحدثوا به الإصابات التي اعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا وكان ذلك باستخدام «مطواة وشومة».

وقالت تحريات المباحث الجنائية إنه عقب ورود بلاغ يفيد بنشوب مشاجرة بين المتهمين والمجني عليه، وبالانتقال والفحص؛ تبين قيام المتهمين بالتعدي على المجني عليه- باستخدام الأسلحة البيضاء، مطوه قرن غزال - وتم نقله إلى المستشفى لسوء حالته، وتبين إصابة المجني علية الثاني بجرح قطعي في الجانب الأيسر، وتبين من التحريات وجود خلافات سابقة بين الطرفين.