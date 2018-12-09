ماذا قالت الصحف العالمية عن "هاتريك" محمد صلاح أمام بورنموث ؟

سلطت الصحف العالمية الضوء على تألق الدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول بعدما قاد فريقه لسحق بورنموث برباعية في اللقاء الذي جمعهما بالأمس ضمن مباريات الجولة السادسة عشر للدوري الإسباني.





وسجل محمد صلاح 3 أهداف "هاتريك" في فوز ليفربول على بورنموث برباعية نظيفة ليتقاسم صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف مع الجابونى أوباميانج مهاجم أرسنال.





وقالت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، إن محمد صلاح أظهر للجميع مرة أخرى أنه من الهدافين الكبار في العالم بعدما نجح في الوصول لشباك بورنموث 3 مرات، وأخرس المشككين في قدراته وأثبت للجميع أن تألقه مع ليفربول في الموسم الماضي لم يكن صدفة أو ضربة حظ.





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن محمد صلاح حظي بإعجاب الجميع بعدما قرر التنازل عن جائزة أفضل لاعب في المباراة لصالح زميله جيمس ميلنر الذى خاض المباراة الـ 500 في مسيرته بمسابقة الدوري الإنجليزي بمختلف الأندية التي لعب ضمن صفوفها.





وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية، إلى أن محمد صلاح أدخل السعادة على قلب يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول بعدما سجل "هاتريك" في فوز ليفربول على بورنموث برباعية نظيفة، ليرفع "الريدز" رصيده من النقاط إلى 42 في صدارة الدورى الإنجليزي.





وتناولت الشبكة الإخبارية الارقام القياسية التي حققها محمد صلاح وأبرزها مواصلة التهديف للمباراة الثالثة على التوالي ضد بورنموث، ليصبح أول لاعب فى تاريخ ليفربول يتمكن من التسجيل في شباك بورنموث على مدار 3 مباريات متتالية.



