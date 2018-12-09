نشرة مرور "الفجر": زحامات مرتفعة بالقاهرة والجيزة تزامنًا مع بداية الأسبوع

شهدت معظم الشوارع والميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، زحامات مرورية عالية تزامنًا مع بداية الأسبوع، وتوجه المواطنين إلى أعمالهم وكذلك الرحلات المدرسية والجامعية، وسط انتشار الخدمات المرورية لتسيير حركة سير السيارات، ورفع أي معوقات، لتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وشهد طريق صلاح سالم كثافات مرورية عالية خاصة عند منطقة نفق العروبة واتجاه الكلية الحربية والمطار، كما شهد محور جوزيف تيتو المؤدي إلى النزهة ومصر الجديدة تكدسات مرورية عالية.

وكما شهدت محاور ومداخل مدينة نصر كثافات مرورية مرتفعة خاصة من بداية طريق المنصة وحتى أول عباس، وامتدت الكثافات حتى محور التجمع الخامس، الذي شهد زحاما مروريا بشارع التسعين.

وظهرت الزحامات بصورة كبيرة في كوبري أكتوبر خاصة في الاتجاه القادم من مناطق الجيزة الي القاهرة، وتباطأت حركة السيارات أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان اتجاه المعادي، وظهرت كثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعي ومنه إلى الأقاليم.

وشهد شارع رمسيس تكدس مروري خاصة عند منطقة غمرة والدمرداش، وكذلك الأمر شارع 26 يوليو، وظهرت كثافات مرورية بكورنيش النيل للقادم من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبي حتى قصر العيني.

وفي محافظة الجيزة، شهد شارع الهرم كثافات مرورية عالية خاصة عند منطقة نفق الجيزة والطالبية، امتدت حتى كوبري الجيزة المعدني، كما ظهرت كثافات عالية بمحور 26 يوليو خاصة في الاتجاه القادم من أكتوبر والشيخ زايد نحو ميدان لبنان، وأيضا محور صفط اللبن شهد كثافات مرورية خاصة في نزلة مترو الجامعة وفي اتجاهه الي ميدان الجيزة، وايضا في اتجاه محيط جامعة القاهرة.

وشهد شارع لبنان اتجاه شارع شهاب زحاما مروريا، وامتدت الكثافات المرورية من قسم الدقي حتى ميدان التحرير، وكذلك شهد شارع جامعة الدول العربية شللًا مروريا.

وتباطأت حركة السيارات بشارع الهرم من شارع العشرين حتى الطالبية، كما ظهرت كثافات بشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين.