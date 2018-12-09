عاجل.. تفاصيل اقتحام "سكران" لسيارة أمل العوضي
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 11:16 صالفجر الفني
تعرضت الفنانة أمل العوضي لموقف غريب خلال وجودها في لندن، ونشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قالت خلاله: "نزل السائق إلى البنك، فدق فجأة رجل غريب على باب السيارة يسألني: أين السائق، فخفت وجمدت بمكاني".
وأضافت: "فركب السيارة وجلس الى جانبي اعتقدت أنه شرطي، أو واقفة بمكان ممنوع الوقوف لكن ردة فعلي كانت أنني فتحت باب السيارة ونزلت ركضت".
وأضافت: "فركب السيارة وجلس الى جانبي اعتقدت أنه شرطي، أو واقفة بمكان ممنوع الوقوف لكن ردة فعلي كانت أنني فتحت باب السيارة ونزلت ركضت".
ووجهت رسالة للشباب والفتيات قائلة: "بنات وشباب ديروا بالكم لا تتركوا أبواب سياراتكم مفتوحة".
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