عاجل.. تفاصيل اقتحام "سكران" لسيارة أمل العوضي

ونشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قالت خلاله: "نزل السائق إلى البنك، فدق فجأة رجل غريب على باب السيارة يسألني: أين السائق، فخفت وجمدت بمكاني".



وأضافت: "فركب السيارة وجلس الى جانبي اعتقدت أنه شرطي، أو واقفة بمكان ممنوع الوقوف لكن ردة فعلي كانت أنني فتحت باب السيارة ونزلت ركضت".





ووجهت رسالة للشباب والفتيات قائلة: "بنات وشباب ديروا بالكم لا تتركوا أبواب سياراتكم مفتوحة".











تعرضت الفنانة أمل العوضي لموقف غريب خلال وجودها في لندن،