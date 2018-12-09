احتفالا بالكريسماس.. جوجل تطرح تحديث جديد لتطبيق Santa Tracker

حدثت جوجل تطبيق "Santa Tracker" لتعقب مسار "بابا نويل" حول العالم خلال احتفالات الكريسماس بداية العام الجديد.





وسيحتوى التطبيق أيضًا على بعض ملصقات Gboard الجديدة لجعل دردشات المستخدم أكثر مرحا، كما تم تحديث العديد من الألعاب جنبًا إلى جنب مع Santa's Village، فيما تشير جوجل إلى أن التطبيق أصبح أسرع ويستهلك مساحة أقل على الهاتف هذا العام.





وفيما يتعلق بميزة "تتبع سانتا" فمن المنتظر إتاحتها ابتداء من يوم 24 ديسمبر، إذ تتيح للمستخدمين تتبع تنقل "سانتا" من مدينة إلى مدينة، وقارة إلى قارة، حيث يمكن للمستخدمين مشاهدة الشوارع فى المدن ومعرفة الكثير من الحقائق عن هذه الأماكن من خلال المكان الذى يتواجد به، فيما يضم التطبيق بوضعه الحالي العديد من الألعاب المبهجة والمميزة، ويمكن الوصول إليها عبر العديد من منصات الإنترنت سواء للكمبيوتر أو للهواتف الذكية.



