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حملات لـ"المرور" على الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات لرصد المخالفات

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 11:13 ص
حملات لـالمرور على الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات لرصد المخالفات
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كريم المنجي
 

شنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، صباح اليوم الأحد، حملات على الطرق السريعة، والرابطة بين المحافظات، وركزت الحملات على رصد مخالفات تجاوز السرعة "الرادار"، وكذلك الكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، خاصة قائدي سيارات المدارس والنقل الثقيل، وتشديد التواجد المروري على الطريق الدائري لمنع سير النقل، والطرق السريعة والرابطة بين المحافظات، حفاظا على الأرواح.

 

وكانت الحملات تحت إشراف قطاع الشرطة المتخصصة، بقيادة اللواء علاء الدجوي، لتسيير الحركة على الطرق، وحفاظًا على سلامة المواطنين.


المزيد عن: مواد مخدرة حوادث الفجر حملات اللواء عصام شادي أعلي الطرق
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