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زحامات مرورية بالأوتوستراد بسبب كسر ماسورة مياه

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 11:10 ص
زحامات مرورية بالأوتوستراد بسبب كسر ماسورة مياه
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كريم المنجي
 

أدى كسر ماسورة مياه بطريق اﻷوتوستراد، اليوم الأحد، في ظهور زحامات مرورية، للقادم من صقر قريش اتجاه حلوان.

 

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة بطريق اﻷوتوستراد، بظهور كثافات مرورية، ناتجة عن كسر ماسورة.

 

وتمركزت الخدمات المرورية بالمكان، للعمل على تنظيم حركة المرور، فيما انتقلت 3 سيارات شفط لسحب المياه للمتراكمة بالطريق.

المزيد عن: مرورية ماسورة مياة كسر زحامات حوادث الفجر الأوتوستراد
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