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أتلانتا يونايتد يهزم بورتلاند تيمبرز ويتوج بلقب الدوري الأمريكي

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 11:07 ص
أتلانتا يونايتد يهزم بورتلاند تيمبرز ويتوج بلقب الدوري الأمريكي
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وكالات
 
كلل أتلانتا يونايتد، قصة صعوده المدهشة بالتتويج بلقب الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم، بعد الفوز 2-صفر على بورتلاند تيمبرز في النهائي أمام أكثر من 73 الف مشجع.
 
ففي عامه الثاني فقط في المسابقة هيمن اتلانتا على منافسه في استاد مرسيدس بنز وسجل هدفا في كل شوط.
 
وطمأن جوزيف مارتينيز أفضل لاعب في الدوري جماهير أتلانتا عندما افتتح التسجيل في الدقيقة 39 محرزا هدفه رقم 35 في الموسم.
 
كما صنع المهاجم الفنزويلي هدفا في وقت مبكر بالشوط الثاني لزميله فرانكو اسكوبار.
 
وشكل الانتصار هدية وداع لمدرب أتلانتا جيراردو ”تاتا“ مارتينو الذي سيترك منصبه للانتقال لتدريب منتخب المكسيك كما تشير تقارير صحفية.

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