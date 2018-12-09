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تفجير في باكستان خلال احتفال بعيد المولد النبوي

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 11:08 ص
تفجير في باكستان خلال احتفال بعيد المولد النبوي
الأمن الباكستاني - أرشيفية
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وكالات
 

أصيب 6 أشخاص، اثنان منهم بحالة حرجة، الأحد، في تفجير وقع خلال احتفال بعيد المولد النبوي بمدينة كراتشي الباكستانية.

 

ووقع التفجير أثناء احتفال نظمه حزب الحركة القومية المتحدة في منطقة غولستان جوهر بكراتشي، أكبر مدن البلاد، بحسب ما ذكرته مصادر محلية.

 

وألقى مهاجم على دراجة نارية متفجرات مصنوعة يدويا وسط الحشد المشارك في الاحتفال فجر اليوم، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم اثنان في حالة خطرة.

 

ونجا من التفجير وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال مقبول صديقي، وزعيم المعارضة في برلمان إقليم السند خواجة إزهارول حسن.

 

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