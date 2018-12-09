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تغريدات تويتر القديمة.. هكذا يمكنك البحث عنها بكل سهولة

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 11:02 ص
تغريدات تويتر القديمة.. هكذا يمكنك البحث عنها بكل سهولة
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يحتاج المستخدمين البحث عن التغريدات القديمة الذين قاموا بنشرها منذ فترة كبيرة، فياخدون وقت لللرجوع لها، ولكن هناك خطوات بسيطة يمكن استعادة التغريدات القديمة بكل سهولة، كما يلي:-

ربما يحتاج بعض المستخدمين على شبكة التواصل الاجتماعى المصغرة "تويتر" فى بعض الأحيان للبحث عن تغريدات قديمة قاموا بنشرها أو نشرها شخص آخر، لكنهم لا يستطيعون الوصول إليها نتيجة نشرها منذ وقت طويل، وهو الأمر الذى يعد بمثابة عقبة كبيرة أمام المستخدمين للوصول إلى هذه التغريدة، لكن لحسن الحظ هناك طريقة يمكن من خلالها الوصول إلى التغريدات القديمة كما يلى:

- يتوجه المستخدم إلى تبويب البحث المتقدم أو Advanced search.

- سيجد المستخدم الكثير من الخيارات أمامه بما فى ذلك إمكانية البحث بكلمة ضمن التغريدة، أو عبارة معينة أو اللغة التى تم كتابة التغريدة بها، إذ توجد الكثير من خيارات التخصيص بما في ذلك:

All of these words

This exact phrase

Any of these words

None of these words

These hashtags

Written in

- كما يمكن تخصيص الحساب الذى نشر التغريدة التى يبحث عنها المستخدم من خلال قسم People.

- كذلك يمكن ايضا تخصيص الموقع الجغرافى لنشر التغريدة التى يبحث عنها المستخدم.

- وكذلك يمكن ايضا تخصيص تاريخ نشر هذه التغريدة بسهولة أيضا.

- يضغط المستخدم على زر Search أسفل الصفحة.
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