سبق - السعودية| رصد القمرين "سعودي سات 5" فوق سماء المملكة

أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عن رصد القمريْن الصناعييْن السعودييْن "سعودي سات 5 أ" و"سعودي سات 5 ب"، مع أول مرور لهما فوق سماء المملكة العربية السعودية داخل مدارهما المنخفض حول الأرض، اللذين تمّ إطلاقهما على متن الصاروخ الصيني Long March 2D، من قاعدة جيوغوان بجمهورية الصين الشعبية يوم الجمعة الماضي.



وأوضحت المدينة، في بيان أصدرته اليوم، أنه تم الاتصال مع القمرين من مركز القيادة والتحكم بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مشيرًا إلى أن المرور الأول للقمر "سعودي سات 5 أ" كان في الساعة 10:25 من صباح يوم الجمعة بتوقيت السعودية، فيما كان المرور الأول للقمر "سعودي سات 5 ب" في الساعة 10:26 من صباح ذات اليوم، وتم الاتصال بهما بنجاح.



وأكّدت المدينة في بيانها، أنه من خلال البيانات الأولية يتضح أن القمرين بدآ في مرحلة الاستقرار والدخول في طريقة التحكم المخطط لهما، وأن شحن البطاريات في المستوى المطلوب.





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