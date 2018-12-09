مدرب تشيلسي يكشف أسباب الفوز على مانشستر سيتي

قال المدير الفني لتشيلسي، الإيطالي ماوريسيو ساري، عقب إسقاط مانشستر سيتي للمرة الأولى له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، بثنائية نظيفة أمس السبت في قمة مواجهات الجولة 16، إن السبب في عدم استدعاء المهاجم الإسباني ألفارو موراتا لقائمة المباراة يرجع لطريقة اللعب التي طبقها، وكانت لا تحتاج لتواجد مهاجمين على مقاعد البدلاء.





وأكد ساري خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج: "لعبنا بهازارد كمهاجم وهمي.. أعتقد أن تواجد مهاجمين إثنين على مقاعد البدلاء لم يكن ضرورياً.. كنت أحتاج لتواجد لاعبين أكثر في خط الوسط، هذا ما كنت أفضله".





وبدأ المدرب الإيطالي اللقاء دون وجود أي مهاجم صريح، وأشرك 3 أجنحة وهم البرازيلي ويليان والإسباني بيدرو رودريغيز والبلجيكي إيدين هازارد.





وأشار حول المباراة: "استحقينا الفوز.. الفوز على السيتي في هذا التوقيت لم يكن أمراً سهلاً.. أعتقد أن الفوز على غوارديولا حالياً ليس سهلاً.. أنا سعيد للغاية بهذا الانتصار".





وبالخسارة، الأولى له هذا الموسم في المسابقة بعد 15 جولة، تنازل السيتي عن الصدارة لليفربول الذي أمطر شباك مضيفه بورنموث برباعية نظيفة كان بطلها النجم المصري محمد صلاح الذي سجل "هاتريك".





وانفرد "الريدز" بالصدارة برصيد 42 نقطة وبفارق نقطة وحيدة أمام السيتي.



