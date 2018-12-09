الحكومة الفرنسية: عدد المعتقلين في تظاهرات باريس بلغ أكثر من 1723 شخصًا

أعلنت الحكومة الفرنسية، صباح اليوم الأحد، أن عدد المعتقلين في تظاهرات باريس أمس بلغ أكثر من 1723 شخصًا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.



