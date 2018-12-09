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الحكومة الفرنسية: عدد المعتقلين في تظاهرات باريس بلغ أكثر من 1723 شخصًا

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 09:53 ص
الحكومة الفرنسية: عدد المعتقلين في تظاهرات باريس بلغ أكثر من 1723 شخصًا
احتجاجات فرنسا
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أعلنت الحكومة الفرنسية، صباح اليوم الأحد، أن عدد المعتقلين في تظاهرات باريس أمس بلغ أكثر من 1723 شخصًا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.


وتشهد باريس مؤخرا احتجاجات يقوم بها ما يعرفون بأصحاب "السترات الصفراء" ضد ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، وزيادة أسعار الوقود.

           

ويحتج المتظاهرون على ارتفاع أسعار الوقود الذي تقول الحكومة إنه ضروري لدعم برامج البيئة.


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