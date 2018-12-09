ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محمود الخطيب يبدأ مرحلة العلاج الطبيعي

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 09:49 ص
محمود الخطيب يبدأ مرحلة العلاج الطبيعي
طباعة
علي نبوي
 
يبدأ اليوم الأحد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مرحلة العلاج الطبيعي على منطقة الظهر بأحد العيادات الخاصة بالمعادي بعد الجراحة التي أجراها مؤخرًا في ألمانيا.

وتستمر مرحلة العلاج الطبيعي لبيبو ما يقرب من شهرين نظرًا لصعوبة الجراحة التي أجراها باسئصال ورم في الرقبة يؤثر على الحبل الشوكي.

ويشرف على العلاج الطبيعي لبيبو طبيبه المعالج الدكتور محمد وفائي أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي، الذي ينفذ برنامج العلاج الطبيعي الذي أحضره رئيس الأهلي برفقته من ألمانيا.
المزيد عن: محمود الخطيب والاهلي محمود الخطيب الاهلي اليوم الأهلي أخبار الأهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الأهلي
-
x
19:00
-
طلائع الجيش
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل
-
x
18:00
-
ولفرهامبتون
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
13:00
-
ليفانتي
هويسكا
-
x
17:15
-
ريال مدريد
ريال سوسيداد
-
x
19:30
-
بلد الوليد
ريال بيتيس
-
x
21:45
-
رايو فاييكانو
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
21:30
-
تورينو
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/9/2018 10:00:03 AM