صدي - السعودية| تعرف علي سبب تصدر رمز سلطنة عمان للقمة الخليجية بالرياض

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أثار تصدر رمز سلطنة عمان "خنجرٌ على سيفين متقاطعين" لشعار القمة الخليجية الـ39 المنعقدة اليوم بالرياض، تساؤل الكثيرين عن سر إختيار رمز السلطنة الشقيقة رغم أن القمة منعقدة على أراضي البلاد.





وفسر المحللون السبب، بأن البرتوكول يسمح بذلك نظراً لأن القمة كانت من المفترض أن تكون في عمان، وذلك وفقاً للترتيب الهجائي، إلا أنه تم الإتفاق خلال القمة الخليجية عام 2016، بأنه يسمح لدولة الرئاسة وهي "عمان هذه المرة" بأن تعقد القمة في دولة المقر.





وبناءً علي هذا الإجراء المطبق لأول مرة العام الجاري، فإن القمة الخليجية الـ39 ستكون للسلطنة رئاستها، وإدراة اللجان؛ أما القمة فترأسها المملكة لأنها تعقد في الرياض.



