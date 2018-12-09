ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أسعار الفاكهة اليوم الأحد 9 ـ 12ـ 2018 في محافظة الإسماعيلية

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 09:52 ص
أسعار الفاكهة اليوم الأحد 9 ـ 12ـ 2018 في محافظة الإسماعيلية
طباعة
هشام إسماعيل
 
شهدت أسعار الفاكهة، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، استقرار في الأسعار، حيث وصل سعر كيلو البرتقال 4 جنيهات للكيلو، واليوسفي 4 جنيهات، والتين البرشومي 10 جنيها للكيلو، والجوافة من 5 الي 7 جنيهات للكيلو، والرمان 4 جنيهات للكيلو، والكاكا 8 جنيهات.

وسجل سعر العنب البناتي أحمر 7 جنيهات للكيلو، وعنب أصفر 5 جنيهات للكيلو، والموز 8 جنيهات للكيلو، والتفاح المصري 15 جنيهات للكيلو، والتفاح الأمريكي 25 جنيهًا للكيلو، والبرتقال 5 جنيهات للكيلو، والمشمش 15 جنيهات للكيلو.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الأهلي
-
x
19:00
-
طلائع الجيش
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل
-
x
18:00
-
ولفرهامبتون
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
13:00
-
ليفانتي
هويسكا
-
x
17:15
-
ريال مدريد
ريال سوسيداد
-
x
19:30
-
بلد الوليد
ريال بيتيس
-
x
21:45
-
رايو فاييكانو
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
21:30
-
تورينو
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/9/2018 10:00:12 AM