محمد سامي يختار نجوم" الأوضة الضلمة الصغيرة"

يقوم المخرج محمد سامي، حاليا بعقد جلسات عمل لاختيار النجوم المشاركين فى فيلمه الجديد"الأوضة الضلمة الصغيرة".



وسوف يقوم محمد سامي خلال الفترة المقبلة بمعاينة أماكن التصويراستعدادا لانطلاق التصوير فى 20 ديسمبر الحالي ليخوض به سباق عيد الفطر السينمائي المقبل.