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محمد سامي يختار نجوم" الأوضة الضلمة الصغيرة"

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 09:49 ص
محمد سامي يختار نجوم الأوضة الضلمة الصغيرة
محمد سامي
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أ ش أ
 
يقوم المخرج محمد سامي، حاليا بعقد جلسات عمل لاختيار النجوم المشاركين فى فيلمه الجديد"الأوضة الضلمة الصغيرة".

وسوف يقوم محمد سامي خلال الفترة المقبلة بمعاينة أماكن التصويراستعدادا لانطلاق التصوير فى 20 ديسمبر الحالي ليخوض به سباق عيد الفطر السينمائي المقبل.

ويقوم بدور البطولة الفنان أكرم حسني الذى حقق نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية خاصة فيلم "البدلة " مع الفنان تامر حسني، الفيلم إخراج محمد سامي، سيناريو وحوار هشام هلال بطولة أكرم حسني وجاري التعاقد مع النجوم المشركين فى العمل .
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