تشهد اسعار الذهب حالة من الاستقرار في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 9-12-2018 نظرا لانها اليوم يأتي تزامنا مع أجازة محلات الصاغى في مصر ، وكان سعر الذهب شهد ارتفاعات تتالية خلال تعاملات الاسبوع الماضي سجل خلالها مستويات مرتفعة، نتيجة لتاثرة بارتفاع سعر الذهب في السوق العالمي التي من شأنها التاثير المباشر على سعر الذهب المحلى ، ونرصد فيما يلى سعر الذهب في الاسواق المحلية وسوق الصاغة وجاءت الاسعار على النحو التالي:





اسعار الذهب في مصر اليوم 9-12-2018





سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 533 جنيها

سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 622 جنيها للجرام

سعر الذهب عيار 24 سجل اليوم 711 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر 4979 جنيها





سعر الذهب العالمي اليوم الاحد 9-12-2018





تواصل سعر الاوقية العالمية ارتفاعها خلال تعاملات الاسبوع الماضي ، حيث سجل سعر أوقية الذهب نحو 1248 دولارا، ومن المعروف أن سعر الذهب العالمى يرتبط ارتباط مباشر بأى تغيرات تشهدها العملات الرئيسية وخاصة الدولار والذى يعتبر مؤشرا لحركة الذهب فى البورصات .

ارتفاع اسعار الذهب في مصر





شهدت سعر الذهب في مصر ارتفاعات كبيرة سجلت 4 جنيهات خلال تعاملات امس فقط وعلى مستوى العالم قفزت أسعار الذهب لأعلى مستوى في 5 أشهر بعد بيانات أضعف من المتوقع للوظائف في أمريكا، بينما صعد الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 1249.70 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، وهو أعلى مستوى منذ الثالث عشر من يوليو.





وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.72% لتبلغ عند التسوية 1252.6 دولار للأوقية، ووصلت الصعود في التعاملات اللاحقة على التسوية لتصل إلى 1255.1 دولار.

سعر الذهب اليوم 9-12-2018 في مصر .. المعدن يواصل الارتفاع في السوق العالمي- التعاملات الصباحية



