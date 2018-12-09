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ما لا تعرفه عن نجم "باب الحارة" الذي خطفه الموت منذ ساعات

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 09:41 ص
ما لا تعرفه عن نجم باب الحارة الذي خطفه الموت منذ ساعات
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الفجر الفني
 
رحل عن عالمنا الفنان السوري أكرم التلاوي أمس (السبت) إثر أزمة صحية مفاجئة، تاركاً خلفه الكثير من الأعمال الدرامية في التلفزيون والإذاعة وعلى المسرح.

وتخرج التلاوي من كلية التربية قسم علم نفس في دمشق، وانضم إلى نقابة الفنانين السوريين في عام 1985.

ومن أشهر أعماله في المسرح "فرعون لا يشبه الفراعنة" و"الدب" و"الخطوبة" و"هاملت يستيقظ متأخرًا".

ووضع التلاوي بصمته في الإذاعة من خلال أعمال مختلفة منها "حكم العدالة".

وشارك تلفزيونياً بالتمثيل في العديد من المسلسلات، منها مسلسل "عز الدين القسام" عام 1981، ومسلسل "عمر الخيام" عام 2002، ومسلسلي "الدوامة" و"قمر بني هاشم" عام 2009، وأيضاً في مسلسل "باب الحارة" بدور "أبو تيسير".

ونعى الفنان السوري القدير أيمن زيدان زميله الراحل في حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" كاتباً: "رحم الله اكرم تلاوي الرجل الطيب وصديق البدايات…".
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