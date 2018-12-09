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مدرب منتخب الشاطئية: الفوز على مدغشقر يقربنا من نصف نهائي بطولة إفريقيا

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 09:39 ص
مدرب منتخب الشاطئية: الفوز على مدغشقر يقربنا من نصف نهائي بطولة إفريقيا
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الفجر الرياضي
 
أعرب أحمد عبد الرازق المدير الفني لمنتخب مصر للصالات عن سعادته بفوز الفراعنة على المغرب بنيجة 6-1 في افتتاح بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية.

وقال أحمد عبدالرازق في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه "ساعة مع شوبير": المغرب منتخب قوي للغاية ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى ولكن الفريق قدم مباراة جيدة أمام المغرب واستحقينا الفوز.

وأكمل: "نستعد بقوة لمباراة مدغشقر المقرر لها غدا، والفوز يقربنا للغاية من الدور نصف النهائي من البطولة".

وأردف: "مجموعة مصر قوية للغاية، والتي تضم منتخب مدغشقر بطل نسخة ٢٠١٥، وكوت ديفوار والمغرب، وكلها منتخبات أقوى من المجموعة الثانية".

وواصل: اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة يساند منتخب الشاطئية بقوة، وهدفنا إسعاد الشعب المصري والتتويج بالبطولة".

وتابع: "منتخب مصر لا يعتمد على لاعب بعينه، ولكن نعتمد على الفريق الجماعي".


واختتم: "أتوقع تأهل المنتخب المغربي برفقة منتخب مصر للدور القادم على الرغم من هزيمته في لقاء الافتتاح بسداسية".
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