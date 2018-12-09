مدرب منتخب الشاطئية: الفوز على مدغشقر يقربنا من نصف نهائي بطولة إفريقيا

أعرب أحمد عبد الرازق المدير الفني لمنتخب مصر للصالات عن سعادته بفوز الفراعنة على المغرب بنيجة 6-1 في افتتاح بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية.





وقال أحمد عبدالرازق في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه "ساعة مع شوبير": المغرب منتخب قوي للغاية ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى ولكن الفريق قدم مباراة جيدة أمام المغرب واستحقينا الفوز.





وأكمل: "نستعد بقوة لمباراة مدغشقر المقرر لها غدا، والفوز يقربنا للغاية من الدور نصف النهائي من البطولة".





وأردف: "مجموعة مصر قوية للغاية، والتي تضم منتخب مدغشقر بطل نسخة ٢٠١٥، وكوت ديفوار والمغرب، وكلها منتخبات أقوى من المجموعة الثانية".





وواصل: اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة يساند منتخب الشاطئية بقوة، وهدفنا إسعاد الشعب المصري والتتويج بالبطولة".





وتابع: "منتخب مصر لا يعتمد على لاعب بعينه، ولكن نعتمد على الفريق الجماعي".









واختتم: "أتوقع تأهل المنتخب المغربي برفقة منتخب مصر للدور القادم على الرغم من هزيمته في لقاء الافتتاح بسداسية".