مدرب منتخب الشاطئية: الفوز على مدغشقر يقربنا من نصف نهائي بطولة إفريقيا
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 09:39 صالفجر الرياضي
أعرب أحمد عبد الرازق المدير الفني لمنتخب مصر للصالات عن سعادته بفوز الفراعنة على المغرب بنيجة 6-1 في افتتاح بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية.
وقال أحمد عبدالرازق في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه "ساعة مع شوبير": المغرب منتخب قوي للغاية ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى ولكن الفريق قدم مباراة جيدة أمام المغرب واستحقينا الفوز.
وأكمل: "نستعد بقوة لمباراة مدغشقر المقرر لها غدا، والفوز يقربنا للغاية من الدور نصف النهائي من البطولة".
وأردف: "مجموعة مصر قوية للغاية، والتي تضم منتخب مدغشقر بطل نسخة ٢٠١٥، وكوت ديفوار والمغرب، وكلها منتخبات أقوى من المجموعة الثانية".
وواصل: اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة يساند منتخب الشاطئية بقوة، وهدفنا إسعاد الشعب المصري والتتويج بالبطولة".
وتابع: "منتخب مصر لا يعتمد على لاعب بعينه، ولكن نعتمد على الفريق الجماعي".
واختتم: "أتوقع تأهل المنتخب المغربي برفقة منتخب مصر للدور القادم على الرغم من هزيمته في لقاء الافتتاح بسداسية".