تعرف على الحالة المرورية اليوم



وأشار "الشربيني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، إلى أن الأحجام المرورية على بعض قطاعات الطريق الدائري مرتفعة، كمناطق أعلى منطقة السلام والقادم من الزراعي، بينما يشهد محور 26 يوليو أحجام مرورية مرتفعة، مناشدا قائدي المركبات توخي الحذر من القيادة على الطرق السريعة.



قال الرائد محمد الشربيني، من الإدارة العامة للمرور، إنهم لم يتلقوا اخطارات بوجود أمطار أو شبورة مائية على الطرق السريعة تؤثر على حركة السير.