ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تعرف على الحالة المرورية اليوم

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 09:33 ص
تعرف على الحالة المرورية اليوم
كمين مروري
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال الرائد محمد الشربيني، من الإدارة العامة للمرور، إنهم لم يتلقوا اخطارات بوجود أمطار أو شبورة مائية على الطرق السريعة تؤثر على حركة السير.

وأشار "الشربيني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، إلى أن الأحجام المرورية على بعض قطاعات الطريق الدائري مرتفعة، كمناطق أعلى منطقة السلام والقادم من الزراعي، بينما يشهد محور 26 يوليو أحجام مرورية مرتفعة، مناشدا قائدي المركبات توخي الحذر من القيادة على الطرق السريعة.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الأهلي
-
x
19:00
-
طلائع الجيش
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل
-
x
18:00
-
ولفرهامبتون
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
13:00
-
ليفانتي
هويسكا
-
x
17:15
-
ريال مدريد
ريال سوسيداد
-
x
19:30
-
بلد الوليد
ريال بيتيس
-
x
21:45
-
رايو فاييكانو
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
21:30
-
تورينو
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/9/2018 10:00:12 AM