بلاغ ضد 3 مستريحين استولو على 6 ملايين جنيه من مواطني سوهاج

تقدم 8 مواطنين ببلاغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بسوهاج ضد 3 أـشخاص لقيامهم بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبلغ "6290000 " سته مليون ومئتان وتسعون ألف جنيهًا للتجارة فـي مجال الإستثمار والتسويق العقاري مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفوا بوعدهم.



وتلقي اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج بلاغًا يفيد تقدم طارق ا ع ش 38 عامًا رئيس وحدة الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز ويقيم شارع ترعة باجا وعدد "7" آخرين بتضررهم من كل من جمال م ع م وعلاء ح ح ح ورشا م م ع ويقيمون بناحية نجع شلبي دائرة مركز سوهاج.



كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وضبط المتهمين.





