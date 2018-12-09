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مقتل 17 شخصا بحادث مرور في بوليفيا

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 09:30 ص
مقتل 17 شخصا بحادث مرور في بوليفيا
حادث مروري
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وكالات
 

لقي ما لا يقل عن 17 شخصا مصرعهم بحادث مرور مريع في بوليفيا، وأصيب آخرون إثر اصطدام حافلتين للركاب.

 

وذكرت بوابة Andino أن حافلتي ركاب اصطدمتا وجها لوجه على الطريق السريع بين العاصمة لاباز ومدينة اتشاكاتشي.

 

وأشارت الشرطة إلى أن بين القتلى تسعة رجال وسبع نساء وطفل واحد، فيما تم إسعاف جميع المصابين إلى المستشفيات القريبة.

 

وتتسبب حوادث المرور بمقتل نحو ألف شخص في بوليفيا سنويا، كما يصاب فيها حوالي 40 ألفا جراء عدم الالتزام بقواعد المرور وسوء حال الطرق.

 

المزيد عن: مقتل 17 شخص حادث مرور بوليفيا اصطدام حافلتين للركاب
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