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فضيحة "مدوية" لجيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 09:24 ص
فضيحة مدوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
جيش الاحتلال الإسرائيلي
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وكالات
 

ضجت إسرائيل أمس السبت بأنباء من الحدود اللبنانية الإسرائيلية مفادها أن جنودا في الجيش الإسرائيلي فقدوا أسلحتهم العسكرية خلال عملية "درع الشمال".

 

ونقل موقع " 0404" الإسرائيلي عن مصادر خاصة من داخل الجيش الإسرائيلي، أن جنود إسرائيليون فقدوا أسلحتهم خلال قيامهم بدورية عسكرية في المنطقة الحدودية المفتوحة بين إسرائيل ولبنان في الجليل الغربي.

 

وقال المصدر للموقع "إن هذه الحادثة خطيرة وفاضحة للجيش الإسرائيلي فهي تأتي خلال عملية "درع الشمال" وينبغي على الجيش أن يكون يقظا وواعيا خلال هذه الفترة من العملية".

 

وكشف المصدر عن نوع الأسلحة وهي كناية عن رشاشات من نوع "ماغ" ألية.

 

وبعد انتشار الخبر سارعت القيادة العسكرية الإسرائيلية إلى تشديد الإجراءات في المنطقة وفتحت تحقيقا بالحادث.

 

وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء 4 ديسمبر، عن إطلاقه لعملية "الدرع الشمالي" من أجل البحث عما قال إنها "أنفاق عابرة للحدود" وتدميرها.. وهي تقع شمالي البلاد وقد يستخدمها "حزب الله" اللبناني في حروبه المستقبلية.

 

المزيد عن: لبنان فضيحة مدوية حدود لبنان جيش الاحتلال الاسرائيلي الجيش الاسرائيلي اسرائيل
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