الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء.. "اضطرابات ملاحية وأمطار"

أوضح الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم بارد على جميع أنحاء البلاد شديد البرودة ليلا ويتواجد شبورة مائية في فترة النهار.





وأشار عبد العال، إلى وجود فرص سقوط الأمطار بدءا من يوم الثلاثاء أقصى السواحل الشمالية الغربية، ويوم الأربعاء تتقدم فرص سقوط الأمطار لداخل المحافظات.





كما تتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 19 لـ25 درجة، ومن الممكن أن تنخفض لأقل من ذلك.





وناشد عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "dmc"، السائقين على الطرق بتوخي الحذر من الشبورة المائية في الصباح الباكر، وخصوصًا سائقي أتوبيسات المدارس والحضانات، حفاظا على أرواح الأطفال.





وأضاف عبدالعال أن اليوم تنعدم به فرص سقوط الأمطار، والأمطار الموجودة خفيفة جدا على أقصى الساحل الشمالي الشرقي، حتى ظهر اليوم فقط.





وشرح عبدالعال أن موجة الأمطار التي ستبدأ يوم الثلاثاء ستبدأ خفيفة ثم تشتد تدريجيا، حتى نهاية الإسبوع، مشيرا إلى أن اليوم يشهد نشاطا لأقصى الساحل الشمالي الغربي في البحر الأبيض، ولذلك هناك أضطراب ملاحي هناك، ولكن باقي البحر الأبيض، والبحر الأحمر قابلين لكافة الملاحة البحرية.