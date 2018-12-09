أول بوستر لفيلم مارفل الجديد "Avengers: Endgame"

نشرت شركة "مارفل" السينمائية، البوستر الدعائي الرسمي الأول لفيلم "Avengers 4 والقادم بعنوان "Avengers: Endgame"





ومن المنتظر أن يعرض الفيلم بصالات السينما العالمية في 26 إبريل القادم 2019.





ويشارك في بطولته كل من النجوم روبرت داوني جونيور وجونيث بالترو وكارين جيلان وجيريمي رينر وسكارليت جوهانسون وجان فافريو وكريس هيمسورث وإيفانجلين ليلي شادويك بوسيمان وجوش برولين وسيباستيان ستان وبري لارسون وكريس إيفانز وغيرهم، وكشف مخرج الفيلم جو روسو.







