الهلال الأحمر الإماراتي يتكفل بعلاج 73 جريحا يمنيا في القاهرة

وصل 73 جريحا يمنيا إلى القاهرة، الجمعة، لتلقي العلاج بأحد مستشفيات القاهرة، بعد أن أعلن الهلال الأحمر الإماراتي التكفل بنفقات علاجهم.

وفي إطار بروتوكول تعاون بين الحكومة الإماراتية متمثلة في الهلال الأحمر الإماراتي ومستشفى السعودي الألماني بالقاهرة، وصلت أول مجموعة من الجرحى اليمنيين لتلقي العلاج في مصر.

ويبلغ عدد الجرحى اليمنيين 73 جريحا، بينهم 11 حالة حرجة، كما يرافق الجرحى وفد من الهلال الأحمر الإماراتي و51 يمنيا من عائلات الجرحى.